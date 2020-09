Josie llega al plató de Zapeando para analizar los looks de una actriz española en el Festival de Venecia. Se trata de Ester Expósito, o como Josie la conoce, "la de la belleza robótica". La joven llegó al festival con un look muy informal que, aunque parezca hippie, está formado por un vestido de Etro, unas gafas de sol de Boss, calzado de Louboutin y joyas de Bulgari.

"Todo lo que hacen es para favorecer el mejor momento de su vida", explica Josie, que detalla que "no le quieren poner mucha carga de estilismo a alguien que no lo necesita". Y es que Josie afirma que "toda la información es facial y capilar": "Está estupenda".

Por la noche, en cambio, Ester Expósito, repitió todos los ingredientes con un resultado totalmente distinto al aparecer con un impresionante vestido de Etro blanco de espalda al aire y escote. Un vestido muy aplaudido por Josie, que destaca que "un vestido blanco de noche en la alfombra roja con esa piel no tiene competidor". Además, defiende ese "tirante que serpentea en toda la espalda": "Es un momento muy tirante espagueti, me encanta, es muy de los años 90".

Eso sí, no todo el look convence al experto en moda. Y es que Josie afirma que Ester "tiene mucho más que ofrecer por delante que por detrás": "Cuando ves el final de la coleta postiza que lleva se te caen las joyas, dejo de creer en la joyería cuando veo ese terminal capilar". "Me transmite una piscina llena de cloro", critica Josie sobre la sorprendente coleta que se puso la actriz al festival.