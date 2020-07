Josie ha acudido al plató de Zapeando para hablar sobre la moda en esta plena de calor y ha defendido que para una cena a las 21:00 horas "hay que ir cubierto". "Por ejemplo, si tienes una cena a las 21:00 horas, ¿vas en mangas de camisa? No lo entiendo. No me apetece sentarme con esa persona", ha expresado.

A continuación, Anna Simon le ha preguntado sobre qué piensa de la vestimenta que se suele llevar en las barbacoas y paellas, a lo que el estilista ha contestado: "Barbacoa y paella es fuerte. Con ese menú cabe todo", a lo que ha añadido que "barbacoa y paella son ahora mismo palabras que no".

"Allí te puedes poner lo que quieras, traje de baño o lo que te dé la gana. Puedes hacer 'balconing' directamente, Si te invitan a barbacoa y paella, te haces un 'balconing' en casa de esa persona. Está todo permitido", ha manifestado Josie.

Además, los zapeadores y Josie han hablado sobre la colaboración entre Crocs y KFC que han hecho unas sandalias con imágenes de pollo frito. "Los fabricantes aseguran que hasta huele a pollo frito. Esta edición limitada salió por 51 euros y se agotó en media hora. Luego estaban en reventa por hasta 500 euros", ha explicado Santi Alverú.

Para Josie, estas Crocs "tienen una conexión muy moda" y ha afirmado que "es algo muy pop y repugnante y, a la vez, muy moderno y muy actual". Además, ha asegurado que "el vídeo que acompaña no puede ser más increíble". "No me extraña que la gente se haya enamorado de estas cosas horribles, que yo no entiendo porque no soy nada moderno ni me interesa; no me las compraría en mi vida, pero entiendo el fenómeno", ha reconocido.

En este sentido, Josie ha dicho que prefiere el "pollo frito" a las "de Balenciaga cuando hizo las Crocs llena de pins". "Era ñoño. Se revende esto mejor que las de Balenciaga", ha asegurado el estilista.