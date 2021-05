Lorena Castell comenta con Josie en el plató de Zapeando uno de los últimos looks de la reina Letizia: un vestido camisero verde estampado con un pañuelo de Sandro. Y es que este vestido no es la primera vez que se lo vemos a la reina. Letizia Ortiz suele reciclar los looks y esta vez lo ha vuelto a hacer con este vestido que usó en dos actos de 2018. Eso sí, la reina de España cambió los tacones negros por espardeñas.

Pero, ¿sigue vigente esta prensa?, ¿podrá modernizarlo para seguir usándolo? Josie da las claves en el vídeo principal de esta noticia. "Es un vestido que sin más, a mí Letizia me gusta de terciopelo en invierno y en verano con lino o gasas", señala el experto en moda, que afirma que "las cositas a Letizia le quedan mal": "Me gusta lisa y sin tonterías, contundente, sin mucha información". Además, el estilista indica que "con el plantel europeo" Letizia "es de las reinas más apetecibles".