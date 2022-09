Josie acude una tarde más al plató de Zapeando y, en esta ocasión, lo hace con un look que sorprende a sus compañeros: "¿Te has puesto el cinturón como el que sacamos el otro día?", le pregunta Cristina Pedroche. A lo que el estilista contesta, que no se acuerda de lo que sacaron, pero que "tiene más años que Matusalén": "Tendría unos 18 años cuando me lo compré".

"¿Me estás diciendo que te lo has puesto porque el pantalón te va grande?", no puede evitar reaccionar Dani Mateo, entre risas. "No. Este pantalón, lo tengo que decir, es de mujer y llevaba un cinturón muy fuerte. Por eso me he puesto el mío de siempre. Es que amo los pantalones de mujer en mí".