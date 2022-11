Esta semana la reina Letizia ha vuelto a ser noticia: "Ha hecho saltar todas las alarmas con su falda", anuncia María Gómez. Y, es que, lo que más ha sorprendido del estilismo de la monarca es que en mitad de la falda había un agujero por el que asomaba su rodilla. "Me hace mucha gracia", reacciona Josie, que explica que le "encanta" que se rasgue la falda porque así las monarquías están "echando humo".

Pero lo que pocos sabían es que la forma de llevarlo de Letizia es una "adaptación" porque, como se puede ver en las fotos en las que la luce una modelo, el objetivo de este agujero era que sacase la pierna del interior de la falda: "Imagínate ver a la reina con una pierna fuera de la falda. ¡Habría sido lo más!", espeta el estilista, que no puede contener la risa. "No estamos procesando el bíceps, ¡imagínate procesar la pierna saliendo por un agujero de un plisado!", concluye su valoración. Puedes ver el veredicto de Josie al completo sobre el look de la reina Letizia en el vídeo principal de la noticia.