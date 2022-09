La reina Letizia cumple 50 años este miércoles 15 de septiembre y para celebrarlo, en Zapeando hemos invitado a Josie para que repase todos sus estilismos. En primer lugar, recuerda sus "looks más icónicos", entre los que se encuentra el que lució en la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson: "Este vestido gustó a todo el mundo", destaca Cristina Pedroche. Además, era de su "color fetiche", el rojo.

La reina también es muy asidua a vestir con bordados y apuesta por ellos tanto para looks de cóctel como de gala. Pero, "¿debe seguir apostando por el rojo y los bordados?", se pregunta Valeria Ros.

Josie lo tiene muy claro: "Los 50 son un súper capítulo porque es cuando te conoces muchísimo. Lo bueno que tiene esta edad es que puedes sacar brillo a tus conclusiones vitales en cuanto al estilismo". Eso sí, tiraría al "cajón de los desechos" los bordados porque no le hacen "ningún favor". Además, y para poner el broche de oro al día del cumple de Letizia, también la contradice: "Y no, tu color fetiche no es el rojo aunque te empeñes. Es el azul marino". Puedes ver la intervención de Josie al completo en el vídeo principal de la noticia.