En China hoy se celebra el 'Día del soltero'. Aprovechando esta fiesta y la presencia de Jiaping, Dani Mateo le pregunta cuál es la verdadera motivación de esta fiesta, que la reportera de Zapeando tiene muy clara: "Se está convirtiendo en un día de shopping".

"La idea es 11 del 11 significa 'si no tienes pareja, no pasa nada, para curar tu corazón roto de amor, gasta dinero'", comenta Jiaping en el vídeo sobre estas líneas donde explica cómo funciona esta celebración que "tiene las mejores promociones del año" y donde "la noche anterior ya has elegido en tu carro todo lo que vas a comprar".