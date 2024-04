Después de atreverse a bailar el chotis o de descorchar una botella sin tocarla, Jiaping prueba con el cine. La colaboradora acepta el reto de Zapeando para demostrar sus habilidades como especialista, pero ¿lo logrará?

Esta se muestra segura y metida en el papel durante la grabación de la secuencia, en la que se la ve deshacerse uno a uno de los 'enemigos' que va encontrando hasta que sale victoriosa de la pelea.

"Me da mucha envidia que hayas hecho esto. Me encanta", expresa Berta Collado, que reconoce que la ve recogiendo el Goya y Jiaping confiesa que ha descubierto "un talento nuevo" que no sabía que tenía.