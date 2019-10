Isabel Zubiaurre, meteórologa de laSexta, vuelve al plató de Zapeando para llevar a cabo uno de sus experimentos. Esta vez, intenta hacer 'desaparecer' un vaso utilizando solo un recipiente de vidrio y glicerina.

"Espero que los materiales sean buenos, que si no, no va a salir", apunta antes de comenzar con el experimento, a lo que Dani Mateo contesta: "Entonces es mejor que no lo hagas".

Tras este intercambio de bromas, Isabel Zubiaurre explica cómo llevar a cabo esta prueba. En primer lugar, introduce un vaso en un recipiente de cristal con agua. En este caso, el vaso se sigue viendo.

Sin embargo, cuando introduce un vaso igual en un recipiente glicerina los bordes del vaso desaparecen. Y, ¿por qué ocurre esto? La respuesta es sencilla: La luz, que es la que le da forma a los objetos, intenta pasar y se encuentra con la glicerina y después con el vidrio, lo que crea este efecto óptico.