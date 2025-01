Isabel Forner hace una 'batalla de risas': "Si quiero que me salga novio... esto no lo puedo hacer"

Cada persona tiene su particular manera de reírse, pero mucha gente lo lleva más allá y saben reírse, incluso, en formato batalla de rap. Como se puede ver en las imágenes, una chica y un chico deciden hacer una batalla de risas, grabarse en vídeo y subirlo a su perfil de TikTok.

Miki Nadal se anima también a llevar a cabo una de estas batallas de 'jajas' y decide retar a Nacho García. ¿Quién conseguirá ganar? "Me gusta mucho que nos han dado ropa de raperos", afirma el zapeador. Ambos se dedican varios 'jajas' y Nacho, incluso, los acompaña con varios pasos de baile. Finalmente, gana el zapeador.

Isabel Forner también se anima a mostrar cómo lo habría hecho ella. La zapeadora no solo dice 'jaja' y se anima a usar je, ji, jo y ju. Quique Peinado se tapa la cara, aguatándose la risa, mientras que Nacho afirma: "Ves como no es fácil que rime". "Si quiero que me salga novio... esto no lo puedo hacer, la gente va a pensar que no estoy bien de la cabeza", afirma Isabel.