Lorena Castell conecta en directo desde el plató de Zapeando con Ana Guerra, quien cuenta en el programa cómo vive el verano en Madrid entre concierto y concierto. La joven confiesa que se está muriendo "un poco del asco" y se ha adentrado en el mundo de la costura. Es más, cuenta que le ha llegado una máquina de coser con la que está intentando hacer un neceser.

Pero, contra el calor sofocante de Madrid, ¿qué truco usa? ¿mete la cabeza en la nevera como Paula Púa? La cantante afirma que no, pero no porque no quiera sino por el precio de la luz. Puedes ver su inesperado comentario al respecto que desata las risas del plató de Zapeando en el vídeo principal de esta noticia.