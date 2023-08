Tras ver el vídeo viral de una joven que se mea encima al ver el desastroso, pero desternillante, resultado de una tarta de cumpleaños que intentaron copiar de un Tik Tok; Gakianrecuerda una situación similar que le sucedió a ella cuando era adolescente y trabajaba en el mundo del modelaje: "Se me escapó un pedo pegatina en un desfile", confiesa.

Era un desfile para la televisión regional de Cataluña y le pusieron "un vestido de novia con 15 años": "Me puse nerviosa, me trufé y salieron cositas", recuerda la colaboradora. "¿Un pedo pintor?", le pregunta María Gómez, que no puede evitar reírse al imaginarse la situación.

Una vez terminado el desfile, Gakian recuerda que se lo quitó y se fue: "Puedo decir que me cagué en un vestido de novia".