Hugo Silva ha visitado El Hormiguero este martes y ha hablado, entre otras cosas, de sus experiencias viajeras. Y, es que, en su caso hacer turismo significa vivir inesperadas experiencias con la policía local. En esta ocasión le ha ocurrido en Brasil, donde le paró la policía en medio de la nada: "No tengo muy claro que fuera la policía, porque ni pidieron la documentación ni nada", explicaba a Pablo Motos durante su entrevista.

Tras esto, les apuntaron con la metralleta y la pistola: "Me pusieron muy cerca con una pistola. Pasé muchísimo miedo". De hecho, el actor reconoce que fue el momento en el que más miedo ha pasado en su vida. "Empezaron a registrarnos, no encontraran nada y de repente uno dijo '¿Esto qué es?' y sacó una bolsa que no era nuestra, era de ellos", recuerda.

En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar cómo acabó esta experiencia de Hugo Silva, donde el actor también explica que le ha sucedido cosas similares en otros países como Colombia y República Dominicana.