Boticaria García visita el plató de Zapeando para hablar de los mitos alimenticios. Por ejemplo, la leche. ¿No deberían tomar los adultos leche y otros lácteos? ¿es verdad que cuando dejas de crecer es mejor no tomarlos? "No hay ni una razón para dejar de tomar lácteos a no ser que seas intolerante a la lactosa", destaca Boticaria García, que afirma que en España lo puede ser hasta un 30%.

Pero, ¿puede ser que haya gente que no pueda beber leche pero sí yogures? Sí. "Porque las bacterias se comen el azúcar de los yogures y tienen menos lactosa", explica Boticaria García, que afirma que "la leche tiene un montón de nutrientes que es interesante conseguir". Eso sí, afirma que no es imprescindible tomar leche. Por ejemplo, la experta explica que "esos nutrientes como el calcio y la vitamina C los hay en otros alimentos como el brócoli". Pero hay más alimentos, descubre todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.