Hackean miles de datos de la Agencia Tributaria y piden 38 millones como rescate: "Se recomienda siempre no pagar"

La Agencia Tributaria ha sido víctima de un hackeo por el que un grupo de ciberdelincuentes le pide 38 millones de euros. El periodista Paco Jiménez explica que han secuestrado una serie de datos y piden, a cambio, ese rescate. "Hay que esperar a fin de año a que se ejecute", añade.

Jiménez indica que el grupo de hackers "ha conseguido introducirse en la Agencia Tributaria a través de la red SARA". "Creen que ha sido a través de un ayuntamiento o una diputación por donde han conseguido entrar y llegar a la cúpula y a todos los datos", indica el periodista.

A pesar de que Hacienda niega el ataque, ese grupo de hackers han anunciado el hackeo. El periodista indica que lo que Hacienda debería hacer es "ver la gravedad de los datos que han cogido y si, realmente, pueden llegar a tener información sensible y, luego, decidir si pagar o no pagar". "Se recomienda siempre no pagar nunca", explica Paco, "puede cambiar de opinión y pedir más dinero".

Este tipo de datos tienen mucho interés para los ciberdelincuentes debido a que, con ellos, son capaces de suplantar la identidad. "Por ejemplo, pueden hacerse pasar por un banco y caes en la trampa porque tienen todos los detalles sobre ti", concluye Jiménez.