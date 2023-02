Gomaespuma, el dúo cómico formado por Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, acuden a Zapeando para hablar de su cena benéfica con fans del próximo martes 14 de febrero, pero también recuerdan los mejores momentos que les dejó su programa: "Una de las frases que nos repiten muchísimo es una de un Gomaespuminglish", confiesa Juan Luis Cano, que recuerda la "lechon" en la que enseñaban a decir "¿Cuándo libras" en inglés, que ellos lo traducían como: "When do you pound?".

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver lo bien que se lo pasan Dani Mateo, Maya Pixelskaya, Miki Nadal y Santi Alverú escuchando las anécdotas y mejores momentos de Guillermo Fesser y Juan Luis Cano como Gomaespuma.