'Salvados' estrena este domingo un programa especial centrado en las redes sociales y su lado oscuro. Esta entrega será doble ya que se emitirá una segunda parte el lunes. En el reportaje, 'Salvados' charla con, entre otros, varios moderadores de contenido de redes sociales que, incluso, han tenido que ocultar su identidad para hablar con el programa de laSexta.

Gonzo explica que para poder trabajar en esas empresas les obligan a firmar una clausula de confidencialidad. "Lo primero que les hacen firmar es que 'lo que vas a hacer aquí no se lo puedes contar a nadie'. No es una buena forma de empezar", indica el periodista. "La mayoría de los moderadores que empezaron a trabajar para esta subcontrata pensaban que iban a moderar 'fake news', que era lo que se anunció", indica Gonzo. El periodista expone que el primera día ya descubrieron que no iban a hacer eso sino que "básicamente lo que iban a tener que ver es lo más abyecto del ser humano y no siempre Meta les iba a permitir que censuraran esos vídeos".

En cuanto a los propietarios de las redes sociales, el periodista afirma que "les interesa que sus empresas sean tan fuertes como un Estado". "Lo que consiguen es que los Estados no les puedan regular", añade. Gonzo expone que el sector tecnológico, en Estados Unidos, es el que más invierte en lobby. "Esto es algo inimaginable en cualquier otro tipo de empresa", argumenta.