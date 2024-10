Las redes sociales se han convertido en un elemento casi imprescindible de nuestra vida. Pero, a pesar de ello, también ocultan una realidad que mucho usuarios desconocen. 'Salvados' ha preparado un programa doble especial en el que se adentrarán en ese lado oscuro. Gonzo, su presentador, explica que decidieron grabarlo sabiendo que era un tema "muy denso" pero no tenían ni idea de "la profundidad de las consecuencias de lo que pasa en las redes sociales".

En 'Redes sociales: la fábrica del terror', han podido charlar con moderadores de diferentes redes sociales, como Meta o TikTok. A través de ellos han podido conocer la realidad de lo que hay en las redes sociales y como "estas empresas pretenden ganar dinero". Además, también cuentan en el reportaje con Arturo Béjar, número uno de seguridad de Facebook.

Sobre si las redes sociales salen mal paradas debido a lo que se va a emitir en el programa, Gonzo indica que "los propietarios de las redes sociales hace tiempo que no les importa lo que los demás piensen, crean o sepan de sus redes sociales, solo les preocupa ganar dinero e influencia". "Espero que más que preocupación por parte de los propietarios de las redes sociales lo que el programa mueva sea a los reguladores", añade el periodista.

"Me gustaría que, una vez que se haya visto y se entienda la realidad de las redes sociales y los peligros que ahí se puede llegar a ver que signifique eso una especie de regulación", afirma Gonzo. El periodista se pregunta por qué no se toman medidas en las redes sociales o se hacen cambios para que, por ejemplo, los menores no puedan acceder a ciertos contenidos.

Tras el reportaje descubrieron, por ejemplo, que las propias redes no hacen nada para evitar que un pedófilo, por ejemplo, contacte con una menor. "Es más bien al contrario, el algoritmo está programado para que ese pedófilo tenga fácil encontrar cuentas y perfiles de menores", argumenta, "el algoritmo sabe lo que nos gusta y lo único que hace es darnos más de lo que nos gusta". "Eso es lo que a mí me voló la cabeza", concluye.