Dani Mateo conecta, como cada día, con el plató de Más Vale Tarde donde le esperan Cristina Pardo e Iñaki López con la última hora de la actualidad informativa que tratarán esta tarde en el programa, como la detención de un padre y el novio de una menor por grabar vídeos de carácter sexual y subirlos a una conocida red de contenido erótico.

Además, durante esta conexión, el presentador de Más Vale Tarde y de Zapeando aprovechan para hacer una ronda rápida de chistes malos que Dani Mateo no es capaz de superar. "Esto marca un nuevo hito en la televisión vespertina", comenta Iñaki, que esperaba que Dani se "despidiera con un nuevo gang". "Uno de esos que mete ahí que me deja elucubrando durante dos horas", añade.

Sin embargo, Dani Mateo muestra su frustración: "Me veo incapaz de mejorar esto que has hecho tú", no duda en reaccionar. puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia.