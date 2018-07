La foto más sugerente de Cristina Pedroche durante sus vacaciones en Tokio

LA ZAPEADORA HA COMPARTIDO LA FOTO EN REDES SOCIALES

Cristina Pedroche ha cogido vacaciones y la zapeadora no ha dudado en compartir en sus redes sociales cómo está disfrutando. Apenas sin ropa y con unas vistas espectaculares de Tokio, así es la foto que ha subido a su perfi de Instagram con el siguiente mensaje: "In love...in and with Tokyo". ¿Estará viendo Zapeando a miles de kilómetros?