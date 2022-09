Además de la visita de Romeo Santo a El Hormiguero, en el programa de Pablo Motos también hicieron uno de sus conocidos experimentos sociales. Esta vez, juntaron a niños de campo y de ciudad para realizarles diferentes preguntas y descubrir si el lugar y la forma en la que se había criado era tan diferente.

Mientras los de campo no saben las diferentes redes sociales que existen, los de ciudad no saben diferenciar entre los árboles. Pero no solo eso, descubre el resto de la conversación entre ambos en el vídeo principal de esta noticia, donde se puede observar la diferente forma que tienen de ver el mundo.