Loli Martínez, jubilada, y María Morales, estudiante, no se conocían, pero desde hace unas semanas son compañeras de piso gracias a uno de los 16 programas de convivencia intergeneracional que existen en nuestro país. Se trata de una nueva manera de conciliar necesidades, la de encontrar una vivienda para alguien joven y la de contar con compañía para una persona mayor.

Ambas expresan que, de momento, no han tenido ningún problema y explican que se hacen compañía una a la otra y se cuentan anécdotas sobre su vida. Aunque Loli admite que María le ha sorprendido positivamente porque "la juventud está de otra forma" y reconoce que no le gusta el mundo tal y como está ahora y espeta: "Menos mal que me quedan tres telediarios".

"Terminaremos casi comofamilia porque la convivencia si es buena, se termina queriendo", señala Loli, ante lo que Isabel Forner afirma: "Eres la mejor casera y compañera de piso". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de la noticia.