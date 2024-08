Desde hace unos días el supermercado Mercadona está ocupando los titulares de muchos medios pero no es por nada relacionado con sus productos sino porque se ha convertido en el nuevo sitio de moda para ligar. Tal y como se ha publicado en redes sociales, para poder conocer a tu media naranja debes ir de 19 a 20 h y poner una piña bocabajo en el carro. Pero este no es el único supermercado que tiene su particular hora del 'ligoteo'.

Como explica Maya Pixelskaya, "ligar haciendo la compra está de moda y se puede hacer en cualquier super pero cada uno tiene un horario y unas normas". La TikToker Carriskc cuenta en unos de sus vídeos que ha encontrado un horario en el que se detallan las horas para ligar en diferentes supermercados así como las normas para indicar que estás buscando conocer a alguien.

Así, en el Día hay que ir de 10 a 11 h e ir a la sección de pescadería. El siguiente turno, de 18 a 19 h, es el de Lidl y se debe colocar una sandía en el carro. En Alcampo hay que coger queso e ir de 20 a 21 h mientras que en Carrefour su horario de 'ligoteo' es de 20:30 a 21:30 y se debe llevar en el carro palomitas. "La berenjena tendría que estar también", comenta Miki Nadal. "Si te dicen 'quedamos en el Continente o Pryca...' eso es que no quiere nada", añade Quique Peinado.