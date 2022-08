Tras el parón que ha sufrido la música por la pandemia, los artistas vuelven con más ganas que nunca a los escenarios. Este es el caso de India Martínez, que conecta en directo con Zapeando y cuenta cómo está llevando su nueva gira '90 minutos +', con la que se recorrerá las principales ciudades de la geografía española: "Vamos a aguantar lo que nos echen", reconoce. Y, es que, este agosto ofrece nada más y nada menos que 13 conciertos en agosto: "Hacía un montón de tiempo que no tenía tantos conciertos en un mes"

Pero, a pesar de ser una experta de los escenarios y reconocer que ya no se pone nerviosa, lo cierto es que sí hay algo que puede desconcentrarla: "No me suele pasar, pero si hay uno que está cantando más fuerte que yo y está desafinando, se me va la letra". Puedes escuchar sus confesiones al completo en el vídeo principal de la noticia