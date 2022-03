La selección de fútbol de Portugal y la de Turquía midieron sus fuerzas en la pasada noche de jueves para ver quién se clasificaba para el mundial de Qatar. "Este fue uno de los momentos más emocionantes", exclama Lorena Castell antes de dar paso al vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales por la desmesurada reacción de un hincha turco.

Como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a estas líneas, el hombre sacó una pistola y al ver que su quipo fallaba el penalti que les hubiera dado el empate con la selección de Cristiano Ronaldo, disparó al televisor. "No he entendido lo que ha dicho antes de disparar", comenta Cristina Pedroche, "pero me imagino que habrá mencionado a la madre o a alguien de la familia del jugador". Dale al play para ver lo que sucedió.