Por extraño que parezca hay lugares en el mundo donde no está permitido morir. Uno de estos rincones es Longyearbyen, situado en las islas noruegas de Svalbard. Cuando Valeria Ros ha intentado pronunciar estas localizaciones, demostrando sus dotes para hablar diferentes idiomas, ha provocado las risas de sus compañeros.

"Te lo estás inventado todo", le espeta Dani Mateo. La zapeadora ha querido ir un poco más allá y ha explicado que Longyearbyen se traducía como "si el año es largo, bien". Aunque, segundos después, ha confesado que había inventado la traducción.

Las risas no han terminado ahí. Valeria ha contado que en este lugar no está permitido morir ya que el suelo tiene una capa de 'mermafrost', un término incorrecto que ha provocado las risas del resto de Zapeadores. Miki Nadal ha querido corregir a su compañera indicándole que era "Es...permafrost", lo que ha dado lugar a un momento muy cómico. No te lo pierdas en el vídeo principal.