La cantante canaria Valeria Castro ha sido nominada a los Grammy Latinos gracias a su tema 'La raíz'. La palmera participa en Zapeando para hablar sobre sus sensaciones antes de la gala, que se celebrará en Sevilla el 16 de noviembre.

Uno de los momentos más bonitos que le ha dejado esta nominación es un vídeo en el que la cantante le explica a su abuela que ha sido nominada. El vídeo, presentado por Quique Peinado, muestra la emoción y alegría de la joven explicándoselo a su "abu".

Valeria le dice que está "en shock" y le aclara a su abuela que está nominada, que todavía no ha ganado. Además, le dice "ya me dan una medallita de nominada". La cantante confiesa en Zapeando que todavía no tiene ningún discurso preparado en caso de ganar y, a pesar de que no tiene mucha confianza en resultar vencedora, para ella "la nominación ya es todo un premio".