"En Zapeando estamos especialmente contentos porque Lorena Castell se ha convertido en la ganadora de Masterchef Celebrity"; destaca Dani Mateo en el plató, donde afirma que siempre fue la favorita de Zapeando menos de Miki Nadal. "Enhorabuena, compañera, estamos muy orgullosos de ti, hasta Miki"; afirma Dani Mateo mientras el zapeador destaca que también está muy orgulloso de su compañera.

Por su parte, Cristina Pedroche celebra la victoria de Lorena Castell y muestra la bonita dedicatoria que hizo a su familia, su hijo, Río y su novio, Rubén Bernal, presentes en plató. "No llores mamá, que si no no puedo", pedía la zapeadora a su madre, que no paraba de llorar en plató. Puedes ver el emotivo momento, que desbordaron las lágrimas de los presentes en el vídeo principal de esta noticia.