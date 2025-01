El 'efecto Pedroche' de llevar una capa para tapar el vestido de las Campanadas se ha extendido: otras cadenas ya lo usan

El fenómeno Cristina Pedroche sigue marcando tendencia en las retransmisiones de las campanadas de Fin de Año. Su característico recurso de aparecer con una capa que oculta su vestido hasta el momento clave ha traspasado fronteras, y otras cadenas han comenzado a replicar esta fórmula. Este año, Laura Escanes en 'TV3', Mónica Martínez en 'Telemadrid' y Paz Santana en 'Canal Sur' también sorprendieron con una capa.

Pedroche, quien lleva años revolucionando el formato de las campanadas en Antena 3, se mostró halagada en su entrevista en Zapeando, pero también dejó claro que no ha recibido reconocimiento por haber popularizado esta estrategia: "Si me lo reconocieran estaría bien. Es algo muy guay y estoy muy contenta con lo que hago".

El 'efecto Pedroche' no solo ha cambiado las dinámicas televisivas en Nochevieja, sino que ha puesto a las cadenas en una competición por captar la atención del público en una de las noches más vistas del año: "Me gusta ver al resto de cadenas lo que hacen, porque es guay. Hace años, antes de que yo empezara a dar las campanadas, esto no era así. De hecho, a mí me pusieron en laSexta porque la presentadora falló, y fue un poco como 'qué más da, si no te va a ver nadie'. Corrí la San Silvestre y empecé el programa con zapatillas de deporte. Se veía que no importaba mucho. Desde entonces, sí que importa, y las cadenas sacan todas sus armas para luchar contra mí, y eso es un orgullo", aseguró.