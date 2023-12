Si aún no has decidido el 'look' que vas a llevar en la cena de Navidad, en Zapeando proponen algunos 'outfits' basados en la tendencia que vuelve a estar de moda, el encaje, a la que algunas 'celebrities' ya se han sumado y que "te pueden hacer arrasar", apunta Isabel Forner.

Una de ellas es la cantante Dua Lipa, que lució un vestido de encaje negro con transparencias y espalda en 'V' en un evento, igual que Rosalía, cuya elección para la gala de los Grammy Latinos en Sevilla fue uno también negro, con cola y "enseñando braga", apunta Berta Collado.

También se han unido a esta moda Kim Kardashian, con "una falsa transparencia", explica Eduardo Navarrete, y añade que sería algo parecido a un "trampantojo". Así como Jennifer López, que opta por una versión champán. El experto admite que todas "van espectaculares", pero se decanta por los dos primeros y, entre ellos, elige al ganador. Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.