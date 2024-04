Dani Mateo comparte con los zapeadores los problemas que tiene cada vez que se anima a hacer una videollamada con su madre. El presentador ha recordado a los espectadores que pueden enviar sus vídeo consultas al veterinario de Zapeando, Víctor Algra. "Solo tenéis que grabaros en horizontal y los dos", explica el presentador. "Si el animal es muy listo que os grabe el perro", y apostilla, "si lo hiciera mi madre... me fio más de que la grabe el perro, porque mi madre es incapaz".

"Llevo hablando con un ojo desde que me fui de mi casa", explica. "Ahora mismo no sé que cara tiene mi madre, pero, en cambio, si tiene algo en el iris...os lo puedo decir", añade. Este problema no solo lo sufre Mateo. Cristina Pedroche explica que a ella le pasa lo mismo. "Ahora que hemos estado en Singapur mi madre decía a mi hija si la había echado de menos y le tenía que decir que no la veía", cuenta Cristina.

El sobrino de cuatro años de Dani ha intentado explicarle a su madre cómo debe poner el teléfono para hacer una videollamada pero, a pesar de ello, sigue poniéndose el teléfono en el ojo. "El móvil es como un imán y les va a la cara", añade.