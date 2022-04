Josie regresa al plató de Zapeando para hablar sobre los looks del festival Coachella y algo mucho más importante: la fotografía que ha difundido Emmanuel Macron en plena campaña electoral.

En la imagen, el presidente francés luce un escote plagado de pelo al que Josie ha dado buena nota. "¿Por qué no hemos visto esto antes? Donde hay pelo hay alegría", comenta el estilista tras ver la imagen, y recomienda "no tocarlo". "Hay gente que se quita este tipo de pelo para que se vea el músculo, me parece de lo más hortera", comenta.

Tras esto, Dani Mateo le muestra una imagen de Miguel Ángel Silvestre con una camisa con escote con la que se aprecia que no tiene pelo en el pecho. Josie lo tiene claro: opta por la imagen de Macron.