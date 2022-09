Josie acude al plató de Zapeando para hablar, en esta ocasión, de moda canina. "Tenemos que hablar de perros vestidos", anuncia Dani Mateo, ya que "hay una nueva línea de ropa creada por una famosa". La famosa que ha dejado volar su imaginación y ha diseñado una serie de looks para perros es nada más y nada menos que Dolly Parton: "La ha llamado Doggy Parton" descubre Cristina Pedroche. "¡Qué maravilla de nombre!", no puede evitar reaccionar Josie al escucharlo, que asegura que no se puede "estar en contra de esto porque ver a Dolly Parton es ya una fantasía".

El experto en moda también ha querido resaltar la "campaña de marketing" que hay detrás y asegura que este es un "súper nicho" porque "perros y bebés son nichos donde la gente no escatima y les da todo su amor". Puedes ver la valoración de Josie al completo en el vídeo principal de la noticia.