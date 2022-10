Uno de los colaboradores se ha metido en este disfraz de arbusto aterrador para dar sustos a la gente que pasea tranquilamente por el centro de Madrid, pero también a los zapeadores. "Me voy a vengar por todos los sustos que me han dado todos estos años", comenta el colaborador que se ha disfrazado de arbusto.

"Se trata de una persona a la me atrevería a calificar de psicópata porque sembró el pánico y casi se carga a más de uno", comenta Dani Mateo, que da paso a este vídeo donde puedes ver la cómica reacción de los zapeadores cuando el arbusto aterrador les asusta. "¡Me cago en tu madre!", espeta Valeria Ros tras dar un fuerte grito cuando la asustan. Por su parte, el catalán no puede parar de decir: "Hija de puta". ¡Dale al play y no pararás de reír con sus reacciones!