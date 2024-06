"¿Os imagináis ir caminando por una tienda y, de repente, tener una visión celestial?", pregunta Berta Collado a sus compañeros de Zapeando, a los que muestra este vídeo viral de un niño al que justamente le ha pasado esto en una papelería.

El peque iba junto a su padre cuando un hombre de pelo largo recogido en una coleta, con bañador y chanclas pasa por delante de él y no puede evitar decir: "¡Es Jesús!". Una reacción que provoca las carcajadas de todos los allí presentes. "No, él no es Jesús", le desmiente su padre.

"Un aire sí se da", responde Berta Collado, aunque está claro que no es él porque "el auténtico Jesucristo no iría nunca a hacer los recados, mandaría a Judas para fastidiarle". Por su parte, Miki Nadal opina que ese hombre no puede serlo porque en los bolsillos "lleva unas hierbas", aparte de por "los dibujitos del bañador".