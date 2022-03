Mariola Cantarero ha sido la invitada especial del programa de Canal Sur, 'La Tarde, aquí y ahora'. La soprano ha querido demostrar el potencial de su voz en pleno directo y su hijo ha reaccionado de la forma más inesperada: tapándose los oídos como si se los estuvieran martilleando. Su exagerada expresión ha hecho reír a todos los colaboradores del programa que no daban crédito a lo que estaba sucediendo.

"Mi propio hijo boicoteándome", ha destacado la mujer cuando ha terminado de cantar mientras el plató no podía parar de reír. "Si es que les tienes que querer", ha comentado Quique Peinado, "porque si no, a veces, les mandarías a una gasolinera". Dale al play y no te pierdas este momentazo, ¡para partirse!