"Vamos con un clásico de las tradiciones bárbaras", anuncia Thais Villas a sus compañeros de Zapeando. Y, es que, en Hungría se acaba de disputar el campeonato "de llevar a tu mujer a cuestas", una carrera que, según la colaboradora, también es conocida como "la carrera contra la igualdad".

Al parecer, esta tradición se remontaría al siglo XII, cuando un "vikingo" la inventó, y sigue celebrándose en varios países una vez al año. Tras ver las imágenes virales y la carrera de obstáculos a la que se enfrentan estas parejas (corren, se sumergen en el barro, etc), Thais Villas no puede evitar reaccionar: "Solo espero que, para compensar, la lavadora la pongan ellos". Además, en este vídeo, la también colaboradora de 'El Intermedio' pregunta a sus compañeros de mesa: "¿Os parece una cosa divertida o una gañanada?". No te pierdas sus respuestas, que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.