Miren Ibarguren y Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, han visitado El Hormiguero para presentar 'La novia de América', la comedia que protagonizan, y durante la entrevista, Pepa contó una anécdota de Juventud: "Me han dicho que una vez te quitaste la resaca haciendo puenting", le dijo Pablo Motos, a lo que ella confesó que, efectivamente, había sido así.

"Teníamos una pandilla muy graciosa y un día decidimos que, después de salir de after, teníamos que tirarnos de goming, que no puenting. Esto es peor". En el vídeo principal de la noticia te cuenta Pepa Charro cómo terminó esta anécdota, con la que Pablo Motos y los zapeadores no pueden evitar reír.