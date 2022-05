"Nuevo ejemplo de los problemas del directo", anuncia Dani Mateo a sus compis de Zapeando. Y, es que, en el programa 'Más Voces' del canal de televisión argentino La Nación estaban discutiendo sobre la situación política del país, porque "siempre da para discutir", asegura el catalán; cuando, de repente, el actor, cantante y humorista Alfredo Casero se tomó mal una broma del presentador Luis Majul y reaccionó de una forma desmesurada.

En este vídeo se puede ver cómo da un puñetazo a la mesa y abandona su puesto mientras carga contra todos sus compañeros: "No me toméis por pelotudo porque después te cagas por las patas". "¡Qué miedo!", espeta María Gómez al ver las imágenes, y asegura que en Zapeando las cosas suceden a la inversa: "Qué raro, ¿el presentador metiéndose con el colaborador? Aquí siempre es al revés, nosotros nos metemos con Dani porque no se enfada nunca". En el vídeo que se encuentra sobre estas líneas te dejamos la divertida reacción de Dani Mateo, con guiño al colaborador argentino.