Hoy en Zapeando, Boticaria García analiza algunas situaciones relacionadas con la salud que se repiten mucho en las series y películas, pero que en la realidad no son precisamente así. Es el caso de la escena entre la 'doctora' Thais Villas y el 'doctor' Miki Nadal, que se enfrentan a un dedo amputado en la 'sandía millonaria' que guardan directamente dentro de una bolsa con hielo para que lo cosan en el hospital.

"Yo he de decir que soy víctima de esta leyenda urbana, porque estas navidades me corté un dedo y dije 'si me lo pego rápido se vuelve a pegar'" comenta Maya Pixelskaya, que sobre esto hace una recomendación a la audiencia: "No lo hagáis, tuve el dedo podrido un mes".

Boticaria señala que en este tipo de situaciones, "si metemos el dedito amputado en una bolsa con hielo se puede conseguir que se queme el tejido y no se pueda utilizar". La forma correcta, apunta, sería "ponerlo dentro de una bolsita con suero o con agua y a la vez esa bolsita dentro de un recipiente con hielo. Como un baño maría, pero al revés". Con los trasplantes de órganos, explica, lo mismo: "Nada de poner un riñón on the rocks, que no".