Una tarde más, los zapeadores se enfrentan a las 'preguntas heavys' de los espectadores y, en esta ocasión el elegido es Iñaki Urrutia, que tendrá que responder con sinceridad a la siguiente pregunta: "¿A qué zapeador no incluirías en tu testamento?". Una cuestión que no le ha costado nada solucionar pues, tal y como puedes ver en este vídeo, cree sin ninguna duda que a quien no dejaría nada porque "está forrado" es a Miki Nadal: "Este para qué va a querer nada mío", espeta justificando su decisión, para acto seguido confirmar que tiene "muchos pisos".

Sin embargo, esta explicaicón parece no sentar demasiado bien al zapeador de Zaragoza: "Muestra un poco de inteligencia y ponte tú el primero", espeta en pleno directo. En el vídeo principal de la noticia puedes ver el divertido pique de Miki Nadal con Iñaki Urrutia después de confesarle que no le dejaría nada en su testamento.