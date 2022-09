"Si hay algo que no me gusta en esta vida, es hacer esperar a los López-Pardo", espeta Dani Mateo, al mismo tiempo que da paso al plató de Más Vale Tarde, desde donde sus compañeros cuentan los temas de actualidad que se tratarán en el programa de esta tarde. Un momento que Iñaki aprovecha para vacilar al presentador tras una metedura de pata.

"No me escucha, ha entrado en bucle", espeta López, al ver que Dani Mateo pasa de él. Es entonces cuando Cristina Pardo aprovecha para lanzarle un 'dardo: "No te escucha porque hablas tanto que ya eres como sonido ambiente". Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia.

La disculpa de Dani Mateo con la audiencia tras esta metedura de pata