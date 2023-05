"Es hora de conectar con Iñaki López y Cristina Pardo", anuncia Dani Mateo, que da paso al plató de Más Vale Tarde desde donde los presentadores dan la última hora informativa, como la retirada de Rafa Nadal y la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Miguel Bosé.

Y, es que, el cantante tenía un contencioso con su expareja, Nacho Palau, ya que este quería que tanto él como Bosé fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tiene la pareja, "dos son biológicos del cantante y los otros dos son biológicos de Palau", informa Iñaki López. Sin embargo, el Supremo ha dado la razón a Miguel Bosé, "que tan solo quiere ser padre de sus dos hijos biológicos".

"Vamos, que Bosé ya no quiere ser 'papito' o quiere serlo a medias", espeta Dani Mateo desde el plató de Zapeando provocando las risas de sus dos compañeros. Además, en el vídeo principal de la noticia, Iñaki López ironiza con sus bajas: "Ya sabes que soy propenso y si me dais la excusa me lanzo", dice, para sorpresa de Cristina Pardo.