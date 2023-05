Como cada tarde, Dani Mateo conecta con el plató de Más Vale Tarde, donde le esperan Cristina Pardo y, para su sorpresa, Iñaki López, que ha faltado a su puesto de trabajo lunes y martes.

"Ay, que me he asustado", espeta el presentador de Zapeando al escucharle hablar: "Pero si está Iñaki. No había reparado en ti. Es una sorpresa verte".

"Ya se me está haciendo la semana larga y llevo tres minutos trabajando", se queja él desde el plató vecino. "Literal", aprovecha Cristina Pardo para lanzarte este 'dardo' en directo. Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.