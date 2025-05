Dani Mateo llama "alíen" al hijo de Cristina Pedroche: "¿Perdona?"

Una tarde más comienza Zapeando en laSexta, y como es habitual, Dani Mateo se encarga de presentar a los colaboradores que lo acompañarán en el programa.

Sin embargo, esta vez, al llegar el turno de Cristina Pedroche, el presentador no eligió las mejores palabras y desató el 'enfado' en tono de humor de la zapeadora.

"Cristina Pedroche y su alien, que también ha venido hoy", comentaba Dani Mateo, en referencia al embarazo de su compañera. Una afirmación que no pasó desapercibida. "¿Perdona? O sea, no te permito. Que el señor este no tenga nombre, no le llames alien", respondió 'indignada' entre risas Pedroche.

Fue entonces cuando Iñaki Urrutia intervino para mediar con humor: "Pues ponle un nombre", le sugirió, tratando de evitar que el presentador siga bromeando sobre el bebé.

Puedes ver el momento completo en el vídeo de Zapeando.