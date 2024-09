Fini es la encargada de cuidar la huerta de 'Hora Galega', un programa de la Televisión de Galicia. La señora demuestra que domina el arte de la horticultura y lo hace de una manera muy peculiar. Como se puede ver en las imágenes del vídeo principal, Fini tiene un curioso invento para poder usar su paraguas mientras trabaja en la huerta.

No es otra cosa que una especie de estructura por la que pasa los brazos y, de esta manera, el paraguas la tapa por completo y no necesita sujetarlo con las manos. Además, no duda en mostrar a la reportera como consigue que sus verduras crezcan tan hermosas: cantando canciones. Fini y la reportera el dedican a una mata de berenjenas 'Corazón contento' de Marisol. Y es que la implicación de Fini va más allá de regar el huerto. Se atreve incluso a convertirse en espantapájaros para evitar que los pájaros ataquen sus verduras.

"Fini, menuda energía, yo creo que riega los tomates con Red Bull", afirma Graciela Álvarez Lobo. "Fini, yo creo que ahí no solo planta tomates...", añade Dani Mateo. No te pierdas las divertidas imágenes en el vídeo principal.