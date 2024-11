Quique Peinado 'para' Zapeando para dar la enhorabuena a Dani Mateo. "Tu imagen, por fin, ha alcanzado la dimensión internacional y, ahora mismo, tenemos datos que dicen que eres un ejemplo para la ciudadanía más allá de nuestras fronteras", anuncia Peinado. La imagen la ha enviado Daniela, una fan de Bolivia.

El zapeador muestra una imagen colgada en una oficina para sacarse el pasaporte en Cochabamba, Bolivia. En la imagen se puede ver una fotografía de Dani Mateo, lleno de golpes. "Entre los múltiples ejemplos de fotos de cómo no salir en el pasaporte está Dani Mateo", explica Quique, "en la categoría de 'heridas, manchas y/o rasgaduras en el rostro'". "Quizá por primera vez en mi vida me he quedado sin palabras", responde Dani. Mateo aclara que sí que es él.

"Esto fue en una de mis múltiples caídas... es más fácil verme con heridas que sin", explica. El presentador explica que la fotografía es de 2014 y se la hizo en Bilbao. "Sois muy pesados, pero lo cuento", argumenta, "estaba ayudando a una señora a la que estaban atracando un grupo paramilitar del este, muy preparado". Mateo afirma que salvó a la señora y que él y su nieto se fueron a celebrarlo y volviendo al hotel se cayó. "Ahora sí...", responde Miki Nadal.