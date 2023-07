La familia real recibió en 2022 un total de 389 regalos en actos, visitas oficiales, etc. Aunque no se lo quedan ellos, sino que pasa directamente a Patrimonio Nacional porque, si no "imaginaos lo que podrían tener en el trastero", espeta Dani Mateo, a quien le hace "gracia la diferencia de los regalos recibidos".

Y, es que, mientras que la Reina Letizia recibía joyas y bolsos, el Rey Felipe recibió "tres pufs, un botijo, un silbato marítimo y un cuponazo de la Once".

Aunque la "mayor damnificada ha sido Leonor", comenta Dani Mateo, ya que le han regalado "un libro de Julio Verne, una credencial de peregrina y un chaleco de la Cruz Roja", entre otras cosas. Puedes escuchar la divertida reacción de los zapeadores al conocer los regalos que recibió la familia real en el vídeo principal de la noticia, donde Berta Collado plantea la siguiente duda: "Si es Patrimonio Nacional, ¿yo puedo hacer uso del bolso de marca francesa?".