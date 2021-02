Esconder comida en los sitios más recónditos es una de las tácticas más habituales de los más pequeños para evitar comerse aquellos alimentos que no les gustan. Incluso Cristina Pedroche ha confesado en el plató de Zapeando que lo ha hecho alguna que otra vez.

"Yo cuando llegaba el yogurt estaba muy llena. Así que iba a la terraza me comía una cucharada y tiraba cuatro", ha explicado. Sin embargo, esconde un secreto mucho más repugnante: "Yo me dormía con el trozo de tortilla francesa. Me acostaba con ella en el hueco de la boca y me lavaba los dientes y todo con la tortilla dentro", ha confesado. Puedes ver su relato al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Cristina Pedroche confiesa cuántos días ha estado sin ducharse

En otro momento, Dani Mateo lanzó la gran pregunta: ¿cuánto tiempo han estado sin ducharse los zapeadores? Sin duda, Cristina Pedroche y Miki Nadal son los que más sorprenden con sus confesiones. "Si dejas el cuerpo estar", la ropa "ya no huele", destaca Pedroche en este vídeo.