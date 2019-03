Cristina Pedroche: "Le voy a enseñar las bragas a toda España"

¿QUÉ LE PASA A LA ZAPEADORA CUANDO LLEVA FALDA?

Cristina Pedroche lo vuelve a hacer. Al volver a su sitio se levanta la falda pero no se ve porque el plató no estaba en imagen y así se lo hace saber Frank Blanco. Entonces, la zapeadora decide "enseñarle las bragas a toda España" y se levanta la falda delante de la cámara. ¿Qué le pasa a Cristina Pedroche cuando lleva falda? "Me vuelveo loca", explica ella misma.